Путин поздравил Камболова с победой на выборах президента Южной Осетии Путин в поздравлении Камболову: победа на выборах подтвердила доверие граждан

Москва19 сен Вести.Президент России Владимир Путин поздравил избранного президента Южной Осетии Марата Камболова с победой на выборах, отметив, что это подтверждает высокую степень доверия к нему со стороны югоосетинских граждан. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Уважаемый Марат Аркадьевич, примите искренние поздравления по случаю Вашего избрания на пост президента Республики Южная Осетия. Столь убедительная победа на выборах подтвердила высокую степень доверия к вам со стороны югоосетинских граждан сказано в поздравлении главы государства

Путин подчеркнул, что отношения между Москвой и Цхинвалом носят дружественный, союзнический характер. Президент выразил уверенность в том, что деятельность Камболова во главе республики будет способствовать дальнейшему поступательному развитию отношений на благо народов, в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности.

Ранее Камболов объяснил "личной историей" решение стать и.о. президента Южной Осетии.