Гюров поздравил Йотову с победой на выборах президента Болгарии

Соперник Йотовой признал поражение на выборах президента Болгарии Гюров поздравил Йотову с победой на выборах президента Болгарии

Москва2 ноя Вести.Соперник действующего президента Болгарии Илияны Йотовой Андрей Гюров признал поражение на выборах главы государства.

Согласно сообщению Болгарского национального радио (БНР) Йотова и кандидат в вице-президенты Кирил Вылчев набрали 58,2% голосов после обработки 100% бюллетеней​​​. Гюров набрал 38,6% голосов.

Гюров поблагодарил граждан, принявших участие в голосовании... Он также поздравил победителей выборов передает агентство Novinite

Политик также добавил, что болгарское общество должно стремиться к единству, а не к расколу.

Второй тур президентских выборов прошел в Болгарии 1 ноября. По итогам первого тура, состоявшегося 23 октября, за пост главы государства боролись два кандидата – Йотова и Гюров.