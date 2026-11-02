Москва2 нояВести.Соперник действующего президента Болгарии Илияны Йотовой Андрей Гюров признал поражение на выборах главы государства.
Согласно сообщению Болгарского национального радио (БНР) Йотова и кандидат в вице-президенты Кирил Вылчев набрали 58,2% голосов после обработки 100% бюллетеней. Гюров набрал 38,6% голосов.
Гюров поблагодарил граждан, принявших участие в голосовании... Он также поздравил победителей выборовпередает агентство Novinite
Политик также добавил, что болгарское общество должно стремиться к единству, а не к расколу.
Второй тур президентских выборов прошел в Болгарии 1 ноября. По итогам первого тура, состоявшегося 23 октября, за пост главы государства боролись два кандидата – Йотова и Гюров.