Додик рассказал, чего намерена добиваться Республика Сербская после выборов Додик: Республика Сербская будет добиваться возврата армии и косвенных налогов

Москва4 окт Вести.Власти Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) после прошедших выборов намерены добиваться права иметь собственную армию, пограничную полицию, разведку и собирать косвенные налоги (НДС, акцизы, таможенные пошлины). Об этом заявил лидер правящей в РС БиГ партии "Союз независимых социал-демократов" (СНСД) Милорад Додик в ходе брифинга в штаб-квартире партии.

По его мнению, это единственный шанс вернуться к первоначальному Дейтонскому соглашению.

Вернуть армию Республике Сербской, пограничную полицию и все, что у нас отняли "высокие представители", за что под давлением голосовали наши депутаты в недемократической атмосфере. Хотим получить косвенные налоги в свои руки, разведку, хватит с нас козней из Сараево приводит слова Додика РИА Новости

Он также отметил, что политсила получает две трети мест в парламенте Республики Сербской.

Ранее лидер правящей в Республике Сербской партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик объявил о победе кандидатов своей фракции на всех уровнях по итогам выборов. Он поблагодарил избирателей за поддержку, и добавил, что текущие показатели сопоставимы с электоральным успехом двадцатилетней давности. Додик также обратился со словами благодарности к российскому президенту Владимиру Путину, отмечая его поддержку.