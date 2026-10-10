Республика Сербская намерена поднять вопрос трубопровода для газа из России Додик: Республика Сербская поднимет вопрос газопровода для поставок газа из РФ

Москва10 окт Вести.Власти Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) намерены поднять вопрос строительства трубопровода для поставок российского газа через территорию Сербии. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал председатель правящей партии "Союз независимых социал-демократов" (СНСД) Милорад Додик.

По словам политика, необходимо попытаться "спасти" Дейтонское соглашение от 1995 года.

Это означает и разблокирование всех инвестиционных проектов, таких как газопровод. Уже 12 лет бошняцкая сторона (политики славян-мусульман в Сараево – прим. ред.) блокирует прокладку газопровода из Сербии к Республике Сербской сказал Додик

Ранее лидер партии "Союз независимых социал-демократов" объявил о победе кандидатов своей фракции на всех уровнях по итогам выборов. По словам Додика, власти Республики Сербской после выборов намерены добиваться права иметь собственную армию, пограничную полицию, разведку, а также собирать косвенные налоги.