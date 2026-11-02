Додик: Босния и Герцеговина не намерена вступать в НАТО Додик: Босния и Герцеговина не войдет в НАТО

Москва2 ноя Вести.Босния и Герцеговина не войдет в НАТО, но может сотрудничать с альянсом, заявил председатель правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик в соцсети X.

История членства Боснии и Герцеговины в НАТО давно уже закончилась точкой. Сотрудничество - да, членство - нет. Для всех, кто до сих пор не понял: мы не вступим ни в какие военные альянсы, и особенно в НАТО, по хорошо известным причинам отметил Додик

Между тем НАТО и Евросоюз (ЕС) пытаются отсечь любые связи сербов с Россией, подчеркнул политик.

Кроме того, Запад хочет упразднить и "растворить" Республику Сербскую, чтобы она перестала раздражать Брюссель, заключил Додик.