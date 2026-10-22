Москва22 окт Вести.В случае вступления в Евросоюз Сербии не достанется в нем заметного места, а поддержку она будет получать по остаточному принципу, что вряд ли будет способствовать процветанию республики. Такого мнения придерживается зампред Совета Федерации России Константин Косачев.

Конечно же, сербам не получится занять в Европейском союзе - если и когда произойдет их членство - сколь-либо заметное место, потому что все заметные места уже заняты сказал сенатор в интервью ТАСС

Он отметил, что та же ситуация и с "внешней границей" ЕС – эту тему активно продолжают эксплуатировать прибалтийские республики и Польша, которые требуют от сообщества особой помощи под предлогом "защиты ЕС от России".

А у Сербии это не получится – они будут получать поддержку и внимание Европейского союза по остаточному принципу, и вряд ли это будет каким-то образом продвигать страну к благополучию и процветанию добавил сенатор

При этом он предположил, что Сербия не станет совсем безропотным членом ЕС, если на парламентских выборах в республике победит партия экс-президента Александра Вучича, а сам он займет пост главы правительства. По мнению Косачева, Вучич сумеет отстоять интересы своей страны. Сенатор подчеркнул, что чем больше в мире суверенных государств, ориентирующихся на собственные интересы, "тем спокойнее, безопаснее и благополучнее будет ситуация в мире".

Ранее Вучич заявил, что не допустит участия Сербии в планах Евросоюза по подготовке к войне с Россией. В случае победы на выборах он также будет придерживаться политики отказа от антироссийских санкций.