ЕС обеспокоен возможностью Сербии сохранить независимый курс, заявили в СВР СВР: ЕС обеспокоен возможностью Сербии сохранить независимый курс после выборов

Москва17 ноя Вести.Руководство Евросоюза обеспокоено перспективой сохранения независимого курса Сербии после парламентских выборов. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

Уточняется, что победивший на выборах в Сербии "Студенческий список" демонстрирует нежелание слепо подчиняться установкам и указаниям руководства ЕС.

По поступающей в СВР информации, в руководстве Евросоюза обеспокоены демонстрируемым "Студенческим списком", победившим на недавних парламентских выборах в Сербии, нежеланием слепо следовать в русле установок и указаний из Брюсселя следует из сообщения

В ведомстве уверены, что попытки Брюсселя навязать Сербии свою волю столкнутся с противодействием стойкого и мудрого народа страны.

Ранее представитель "Студенческого списка", бывший управляющий Центробанка Сербии Деян Шошкич заявил, что антироссийские санкции не дают результатов, а экономика РФ продолжает расти быстрее европейской.