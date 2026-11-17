Москва17 нояВести.Европейские власти раздражены отказом "Студенческого списка", победившего на недавних парламентских выборах в Сербии, разрывать связи с Россией и присоединяться к западным санкциям против нее. Об этом сообщили в Службе внешней разведки (СВР) РФ.
По данным ведомства, в ЕС также недовольны намерением участников движения отстаивать интересы сербов.
Особое раздражение в аппарате председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен вызвал настрой "студентов" бороться за Косово, отстаивать права соотечественников в Республике Сербской в Боснии и Герцеговине, а также отказ порвать связи с Россией и присоединиться к введенным против нее западным санкциямговорится в сообщении
Кроме того, в СВР отметили, что Брюссель и ведущие европейские столицы намерены добиться подчинения лидеров "Студенческого списка". В ведомстве указали, что европейские структуры могут использовать различные методы давления на представителей движения – от подкупа до попыток их дискредитации.
Ранее председатель "Студенческого списка" Деян Шошкич заявил, что антироссийские санкции не дают результатов. По его мнению, экономика РФ продолжает расти быстрее европейской.