СВР заявила о планах Брюсселя добиться подчинения лидеров "Студенческого списка" СВР: отказ сербской партии рвать связи с Россией вызвал раздражение в ЕС

Москва17 ноя Вести.Европейские власти раздражены отказом "Студенческого списка", победившего на недавних парламентских выборах в Сербии, разрывать связи с Россией и присоединяться к западным санкциям против нее. Об этом сообщили в Службе внешней разведки (СВР) РФ.

По данным ведомства, в ЕС также недовольны намерением участников движения отстаивать интересы сербов.

Особое раздражение в аппарате председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен вызвал настрой "студентов" бороться за Косово, отстаивать права соотечественников в Республике Сербской в Боснии и Герцеговине, а также отказ порвать связи с Россией и присоединиться к введенным против нее западным санкциям говорится в сообщении

Кроме того, в СВР отметили, что Брюссель и ведущие европейские столицы намерены добиться подчинения лидеров "Студенческого списка". В ведомстве указали, что европейские структуры могут использовать различные методы давления на представителей движения – от подкупа до попыток их дискредитации.

Ранее председатель "Студенческого списка" Деян Шошкич заявил, что антироссийские санкции не дают результатов. По его мнению, экономика РФ продолжает расти быстрее европейской.