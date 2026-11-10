Сербский "Студенческий список": санкции против России не дают результатов "Студенческий список" Сербии: санкции против России не работают

Москва10 ноя Вести.Санкции против России не дают результатов, а российская экономика продолжает расти быстрее европейской, заявил представитель победившего на парламентских выборах в Сербии движения "Студенческий список", бывший управляющий Центробанка Сербии Деян Шошкич в эфире Радио и телевидения Сербии.

Санкции в отношении России, о которых я еще давно, четыре года назад публично заявил, что они не дадут результатов, так и не дали​​​результатов. Российская экономика не имеет больших проблем. Не только это. Если сравните с 2022 года совокупный темп роста России и Евросоюза (ЕС), то увидите, что у России он почти 8,7%, а у ЕС - 6,6%. То есть российская экономика росла на 2% быстрее отметил Шошкич

Один из основателей "Студенческого списка", академик Сербской академии наук и искусств, профессор химического факультета Белградского госуниверситета Радомир Саичич заявил, что движение не намерено вводить санкции против России.

В своей предвыборной программе "Студенческий список" указал, что выступает за сохранение военного нейтралитета Сербии, отказ от введения санкций против России и сохранение Косово и Метохии в составе Сербии.

Между тем Белград должен стремиться к заключению долгосрочного соглашения с Москвой о поставках газа, заявил представитель "Студенческого списка", профессор горно-геологического факультета Белградского госуниверситета Деян Радивоевич.