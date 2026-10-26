В "Студенческом списке" заявили о нежелании вводить сербские санкции против РФ "Студенческий список" не будет поддерживать санкции Сербии против России

Москва26 окт Вести.Победивший на парламентских выборах в Сербии блок "Студенческий список" не будет выступать за введение санкций против России. Об этом заявил RT представитель блока Йово Бакич.

Для самой России это ничего не значит, но для нас это имело бы значение. Даже символически это было бы плохо. Поэтому никаких изменений не будет сказал Бакич

Ранее научный сотрудник Института европейских исследований (Белград) Стеван Гайич заявил ИС "Вести", что в Сербии не будут продвигать идею санкций в отношении России, несмотря на поражение в выборах альянса бывшего президента страны Александра Вучича и давление со стороны Евросоюза.