Москва26 окт Вести.Победивший на парламентских выборах в Сербии блок "Студенческий список" ждет много откровений, заявил генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор Финансового университета Константин Симонов в интервью ИС "Вести".

По словам эксперта, Европа, которой уже не существует, остается неким "фантомом", за которым идут страны, в том числе Сербия.

Сейчас для новой сербской власти будет много откровений, в том числе, например, что заканчивается газовый контракт. Это не вопрос какого-то энергетического давления. Но если цена сейчас в Европе 1 тыс. 100 долларов за 1 тыс. кубометров, почему она для Сербии должна быть ниже, если новые власти начнут обсуждать введение санкций. Поэтому там будет много откровений для тех, кто пришел сейчас в Сербии к власти. Но они должны на опыте [экс-президента Александра] Вучича понимать, что в Европе сейчас ловить нечего. Та Европа, о которой они мечтали, уже исчезает считает Симонов

Ранее в "Студенческом списке" заявили, что блок не будет выступать за введение санкций против России.