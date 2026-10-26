Политолог рассказала, чего ждут сербы от победителей выборов в Скупщину Политолог Трифкович: после прошедших выборов в Сербии ждут реформы

Москва26 окт Вести.Жители Сербии после прошедших в стране накануне внеочередных парламентских выборов ожидают проведения реформ и укрепления институтов государства. Об этом рассказала ИС "Вести" генеральный директор белградского Центра геостратегических исследований Драгана Трифкович.

26 октября стало известно, что на досрочных выборах в Скупщину (парламент) Сербии победило оппозиционное объединение "Студенческий список".

Мы считаем это историческим переломным моментом и ожидаем большой реформы после этих выборов… Молодежь в основном довольна, и она сейчас видит будущее в своей стране… Мне кажется, что эти люди будут очень ответственны, наше новое правительство будет заниматься вопросами с позиции ученых. Нам нужны очень многие реформы в своих институтах, потому что наши институты настолько ослабились, что фактически мы больше их не контролируем. Поэтому эти люди будут заниматься профессионально реформами, созданием крепких институтов государства, будут заниматься государственными делами сообщила Трифкович

По словам политолога, теперь Сербией будут управлять не профессиональные политики, результатом правления которых стала, как она считает, деградация работы государственных институтов, а ответственные люди, вооруженные глубокими знаниями.

В этом списке находится больше 160 докторов наук. Там находятся профессора, очень ответственные люди; очень знаменитые, некоторые успешные спортсмены, например добавила Драгана Трифкович

По ее словам, новые власти намерены сохранить хорошие отношения с Россией.

Самый большой тут вопрос, многие уже комментировали, что непонятно, какая будет внешняя политика. Это тоже понятно - они уже сказали, что собираются продолжить хорошие отношения и с Россией, и с Китаем. Поэтому у нас ожидаются хорошие реформы, которые будут вести к хорошему будущему для нашей молодежи полагает Трифкович

На победителей прошедших в Сербии выборов ложится большая ответственность, заявил ранее в интервью ИС "Вести" депутат Госдумы РФ Константин Затулин. Он возглавлял делегацию нижней палаты российского парламента, наблюдавшую за ходом голосования в Сербии.