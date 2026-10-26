Политолог считает, что "Студенческий список" оставит Косово в составе Сербии Политолог Трифкович: "Студенческий список" сохранит Косово в составе Сербии

Москва26 окт Вести.Согласно программе победившей на выборах в Сербии партии "Студенческий список", Косово остается частью Сербии. Об этом заявила в интервью ИС "Вести" генеральный директор белградского Центра геостратегических исследований Драгана Трифкович.

Таким образом она ответила на вопрос журналиста о том, насколько серьезно настроена партия в своем желании сохранить Косово в составе Сербии.

Мне кажется, что политика и программа, которую я прочитала у "Студенческого списка", очень серьезная, очень патриотическая. То есть что касается Косово, там четко написано, что Косово является частью Сербии, что его надо защищать через резолюцию 1244 (Резолюция 1244 Совета Безопасности ООН. – Прим. ред.), что нужно очень защищать сербов, которые проживают на этой территории сказала Трифкович

По ее словам, в стране будут наблюдать дальнейшие шаги партии по отношению к Косово.

Эти люди обещали, что будут очень серьезно заниматься защитой сербов в Косово. Поэтому мы посмотрим, какие шаги они дальше будут принимать. Но мы услышали тоже академика [Радомира] Сайчича, что Косово в будущем должно вернуться в Сербию добавила она

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Перминов рассказал, что вопрос Косово – очень болезненный для сербского общества, и его будут обсуждать после завершения досрочных парламентских выборов.

25 октября стало известно, что на досрочных выборах в парламент Сербии победило оппозиционное объединение "Студенческий список".

17 февраля 2008 года парламент Косова в одностороннем порядке провозгласил независимость края от Сербии. Кроме Сербии, среди стран, которые не признают независимость Косова, есть Россия.