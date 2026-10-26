Трифкович: новая сербская власть продолжит развивать отношения с РФ и КНР Политолог Трифкович: власти Сербии продолжат развивать отношения с РФ и КНР

Москва26 окт Вести.Новые власти Сербии продолжать развивать хорошие отношения с Россией и Китаем и не планируют интегрироваться с Европой. Такое мнение озвучила в интервью ИС "Вести" гендиректор белградского Центра геостратегических исследований Драгана Трифкович.

На досрочных парламентских выборах в Сербии 25 октября 2026 года победу одержало оппозиционное движение "Студенческий список", возникшее на волне массовых антиправительственных протестов.

Из того, что мы могли услышать от представителей "Студенческого списка", например, [профессор Белградского университета] Радомир Саичич сказал, что Сербия будет дальше развивать хорошие отношения с Россией и Китаем… Евроинтеграция вообще не рассматривается. Мне кажется, это очень хорошая идея, и очень хорошая платформа для Сербии. Мы смотрим, что Евросоюз разваливается изнутри, поэтому никто серьезно не будет идти безальтернативным путем в Евросоюз, когда он буквально горит считает Трифкович

Кроме того, она не исключила гражданскую войну в странах Евросоюза. Возможность этого конфликта, по ее словам, также стала фактором для того, чтобы Белград продолжил сотрудничество с Москвой.