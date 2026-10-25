В Совфеде ответили, как к вопросу Косово относятся политики Сербии Перминов: сербское общество будет обсуждать вопрос Косово после выборов

Москва25 окт Вести.Вопрос Косово – очень болезненный для сербского общества, и его будут обсуждать после завершения досрочных парламентских выборов. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Перминов.

Он отметил, что у проправительственных политиков и оппозиции разные взгляды на Косово.

Что касается темы Косово, это очень болезненный вопрос для сербского общества. И в одном из интервью представитель "Студенческого списка" практически за кадром сказал, что этот вопрос "нас не волнует. Нас больше интересует вхождение Сербии на условиях Евросоюза в Евросоюз". Вот нами была получена именно такая информация. Для остальных патриотически настроенных, проправительственных сил коалиции вопрос Косово является строгим вопросом сообщил Перминов

Сенатор рассказал также о планах политиков в отношении темы Косово после выборов.

Вы знаете, что есть резолюция ООН 1244, и сербские силы, проправительственные союзы готовы следовать в русле этих международных решений ... Поэтому это очень непростой вопрос, который будет обсуждать сербское общество по завершении выборов заключил Перминов

25 октября в Сербии начались досрочные выборы в однопалатный парламент – Народную скупщину. Участвуют 19 политических партий.

Основная борьба за власть развернется между двумя ключевыми политическими силами. С одной стороны, это список "Объединенная Сербия", представляющий правящую Сербскую прогрессивную партию под руководством бывшего президента Александра Вучича. С другой стороны, главным оппонентом выступит объединение "Студенческий список", возглавляемое известным кардиологом Илией Срдановичем.