Слуцкий обвинил Евросоюз во вмешательстве в выборы в Сербии Слуцкий связал победу сербской оппозиции на выборах с вмешательством Евросоюза

Москва26 окт Вести.Победа оппозиционной партии "Студенческий список" на досрочных парламентских выборах в Сербии могла быть связана с вмешательством Евросоюза во внутренние дела страны. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По оценке парламентария, Брюссель и представители европейских политических сил, выступающих за продолжение конфронтации с Россией, могли повлиять на ход избирательной кампании.

Глава думского комитета также обратил внимание, что среди первых, кто поздравил оппозицию с результатами голосования, были председатель Евросовета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Депутат предположил, что ЕС попытается склонить новую политическую силу к антироссийскому курсу. При этом он отметил, что до выборов движение заявляло о поддержке нейтралитета Сербии, отказа от вступления в НАТО и введения санкций против Москвы.

Надеюсь, историческая память и здравый смысл будут преобладать в умах сербских политиков, и они не допустят разрушения многовековых связей с Россией резюмировал Леонид Слуцкий

По мнению гендиректора белградского Центра геостратегических исследований Драгана Трифковича, новые власти Сербии продолжать развивать хорошие отношения с Россией и Китаем и не планируют интегрироваться с Европой.

По словам представителя "Студенческого списка" Йова Бакича, Сербия не будет выступать за введение санкций против России.