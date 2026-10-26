Москва26 октВести.Победа оппозиционной партии "Студенческий список" на досрочных парламентских выборах в Сербии могла быть связана с вмешательством Евросоюза во внутренние дела страны. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
По оценке парламентария, Брюссель и представители европейских политических сил, выступающих за продолжение конфронтации с Россией, могли повлиять на ход избирательной кампании.
Глава думского комитета также обратил внимание, что среди первых, кто поздравил оппозицию с результатами голосования, были председатель Евросовета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Депутат предположил, что ЕС попытается склонить новую политическую силу к антироссийскому курсу. При этом он отметил, что до выборов движение заявляло о поддержке нейтралитета Сербии, отказа от вступления в НАТО и введения санкций против Москвы.
Надеюсь, историческая память и здравый смысл будут преобладать в умах сербских политиков, и они не допустят разрушения многовековых связей с Россиейрезюмировал Леонид Слуцкий
По мнению гендиректора белградского Центра геостратегических исследований Драгана Трифковича, новые власти Сербии продолжать развивать хорошие отношения с Россией и Китаем и не планируют интегрироваться с Европой.
По словам представителя "Студенческого списка" Йова Бакича, Сербия не будет выступать за введение санкций против России.