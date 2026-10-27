Москва27 окт Вести.Открытая антироссийская политика снизит легитимность нового сербского правительства, а любое прерывание энергетического сотрудничества вызовет серьезные экономические потрясения в республике. Об этом заявил ИС "Вести" старший научный сотрудник и заведующий Центром евразийских исследований Института международной политики и экономики в Белграде Душан Пророкович.

Эксперт не сомневается, что политика движения "Студенческий список" приведет к возрастанию влияния Евросоюза на Сербию.

Не все в "Студенческом списке" прозападные, но все прозападные избиратели поддержали студенческий список, и это будет иметь последствия. Однако мы все в Сербии понимаем, что Евросоюз находится в серьезном кризисе, даже более серьезном, чем Сербия, и в следующем году нас ждет серия выборов в европейских странах, которые могут полностью изменить континентальный политический ландшафт. Евросоюз немедленно потребует от нового правительства гармонизировать свою внешнюю политику, то есть ввести санкции против России, в этом я не сомневаюсь заявил Пророкович

Если сербское правительство пойдет навстречу Евросоюзу, то столкнется с экономическими потрясениями, допустил он.

Наше правительство столкнется здесь с несколькими проблемами: во-первых, Россия воспринимается в Сербии как друг, и открытая антироссийская политика снизит легитимность нового правительства, которое и так будет нестабильным; во-вторых, у нас есть стратегическое сотрудничество с Россией в области энергетики. И любое прерывание энергетического сотрудничества вызовет серьезные экономические потрясения в Сербии. Экономические потрясения могут вызвать и новый социальный кризис считает эксперт

Также Пророкович обратил внимание на неопытность членов "Студентческого списка". По его словам, внутри движения существуют разногласия.