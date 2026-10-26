Москва26 окт Вести.Сербия с приходом к власти оппозиционного блока "Студенческий список - Студенты побеждают" может ввести санкции в отношении России. Такое мнение высказал автор ИС "Вести" Андрей Медведев в своем канале в MAX.

Он отметил, что несмотря на публичные заявления представителей "Списка", во внешней политике Сербии стоит ожидать изменения.

Думается, что та Сербия, которую мы знали все эти годы, теперь все. Я просто не верю в красивую историю про то, как студенты, возмущенные коррупцией и прочими непотребствами, взяли и сами, исключительно сами, без какой-нибудь помощи извне или изнутри, взяли и создали движение заметил он

Журналист уточнил, что у него есть большие сомнения относительно независимости тех, кто состоит в блоке "Студенческий список - Студенты побеждают". В частности, заметил он, есть вопросы по финансированию данного многотысячного движения.

Что сказать, сработали западники четко, без майданов и побоищ, лишь играя на настроениях и обучив сетевую структуру. Для чего учили-то? Чтобы сербы дальше с Россией дружили разве? Экс-президент Сербии Александр Вучич тоже, прямо сказать, сидел на двух стульях. И оружие для ВСУ продавал, если что. Но эти, думается, будут сильно хуже добавил он

Андрей Медведев отметил, что был бы рад ошибиться, но не удивится, если Сербия скоро введет еще и визы для россиян, а уж санкции - само собой.