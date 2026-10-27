Пророкович связал поражение Вучича с его "нечестной" политикой по отношению к РФ Политолог Пророкович: Вучич проиграл из-за нечестной политики по отношению к РФ

Москва27 окт Вести.Экс-президент Сербии Александр Вучич проиграл на парламентских выборах из-за своей нечестной политики в отношениях с Россией, отметил в беседе с ИС "Вести" старший научный сотрудник и заведующий Центром евразийских исследований Института международной политики и экономики в Белграде Душан Пророкович.

Эксперт считает, что Вучичу не следовало встречаться с главой киевского режима Владимиром Зеленским в августе. Его визит прошел без широкой огласки, так как бывший сербский лидер опасался негативной реакции общества.

Вучич проиграл выборы также из-за своей нечестной политики по отношению к Москве. Ему не следовало приглашать Зеленского в Белград, экспортировать боеприпасы на Украину. Часть нашего антизападного электората отвернулась от него из-за этого. Нечестность в отношениях с Россией имеет свою политическую цену, и я не уверен, что новое правительство готово заплатить эту цену с самого начала. В любом случае, когда мы узнаем о личных решениях, кто будет министрами, и когда увидим заявление нового премьер-министра, мы сможем об этом больше говорить сказал Пророкович

Открытая антироссийская политика, по его словам, снизит легитимность нового правительства — движения "Студенческий список". Кроме того, любое прерывание энергетического сотрудничества между Белградом и Москвой вызовет серьезные экономические потрясения в Сербии. А это, в свою очередь, приведет к социальному кризису, резюмировал он.

Оппоненты Вучича, по предварительным данным, получат 141 мандат в 250-местном однопалатном парламенте страны. Между членами победившего движения "Студенческий список" есть огромные разногласия по всем вопросам, отмечают эксперты.