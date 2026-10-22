Косачев: Сербия потеряет себя, если пойдет на уступки Евросоюзу

Косачев предупредил, что Сербия может потерять себя Косачев: Сербия потеряет себя, если пойдет на уступки Евросоюзу

Москва22 окт Вести.Сербия потеряет себя, если согласится со всеми требованиями Европейского союза (ЕС), заявил зампред Совета Федерации Константин Косачев в интервью ТАСС.

Так, одно из требований ЕС- признание Сербией независимости Косова, напомнил Косачев.

Мы понимаем, что к НАТО в Сербии отношение значительно более негативное, чем к ЕС. Для многих сербов это, действительно, привлекательно. Но я подозреваю, что если Сербия пойдет по пути уступок и согласится с требованиями ЕС, она себя просто потеряет приводит ТАСС слова Косачева

Сенатор отметил, что в случае вступления в ЕС Сербии не достанется в нем заметного места.

Между тем ушедший в отставку президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград не станет частью плана Европы по подготовке вооруженного конфликта с Россией.