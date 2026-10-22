Москва22 октВести.Сербия потеряет себя, если согласится со всеми требованиями Европейского союза (ЕС), заявил зампред Совета Федерации Константин Косачев в интервью ТАСС.
Так, одно из требований ЕС- признание Сербией независимости Косова, напомнил Косачев.
Мы понимаем, что к НАТО в Сербии отношение значительно более негативное, чем к ЕС. Для многих сербов это, действительно, привлекательно. Но я подозреваю, что если Сербия пойдет по пути уступок и согласится с требованиями ЕС, она себя просто потеряетприводит ТАСС слова Косачева
Сенатор отметил, что в случае вступления в ЕС Сербии не достанется в нем заметного места.
Между тем ушедший в отставку президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград не станет частью плана Европы по подготовке вооруженного конфликта с Россией.