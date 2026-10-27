Москва27 октВести.Евросоюз продолжит сотрудничать с новым правительством Сербии по поводу вступления страны в Евросоюз.
Это следует из общего заявления главы евродипломатии Каи Каллас и еврокомиссара по вопросам расширения Марта Коса. Документ был опубликован на сайте Европейской службы внешних связей.
ЕС по-прежнему готов тесно сотрудничать с новым правительством Сербии по ключевым направлениям процесса вступления в Евросоюзследует из заявления
С Белградом в скором времени планируют обсудить соблюдение демократических критериев, обеспечение независимости судов и защиту свободы СМИ.
25 октября в Сербии состоялись досрочные парламентские выборы, по итогам которых экс-президент Александр Вучич признал поражение своей коалиции и победу движения "Студенческий список". Еще при власти экс-глава страны заявлял, что государство продолжает идти по пути к членству ЕС и проводить соответствующие реформы.