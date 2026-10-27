ЕС продолжит работу с новым кабмином Сербии по вопросу евроинтеграции

В ЕС заявили о планах работать с Сербией по ее вступлению в альянс ЕС продолжит работу с новым кабмином Сербии по вопросу евроинтеграции

Москва27 окт Вести.Евросоюз продолжит сотрудничать с новым правительством Сербии по поводу вступления страны в Евросоюз.

Это следует из общего заявления главы евродипломатии Каи Каллас и еврокомиссара по вопросам расширения Марта Коса. Документ был опубликован на сайте Европейской службы внешних связей.

ЕС по-прежнему готов тесно сотрудничать с новым правительством Сербии по ключевым направлениям процесса вступления в Евросоюз следует из заявления

С Белградом в скором времени планируют обсудить соблюдение демократических критериев, обеспечение независимости судов и защиту свободы СМИ.

25 октября в Сербии состоялись досрочные парламентские выборы, по итогам которых экс-президент Александр Вучич признал поражение своей коалиции и победу движения "Студенческий список"​​​. Еще при власти экс-глава страны заявлял, что государство продолжает идти по пути к членству ЕС и проводить соответствующие реформы.