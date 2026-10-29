"Студенческий список" организует референдум по вступлению Сербии в ЕС "Студенческий список" проведет референдум по вступлению Сербии в ЕС

Москва29 окт Вести.Объединение "Студенческий список", победившее на выборах в скупщину (парламент) Сербии, намерено провести референдум по вопросу о вступлении Сербии в Евросоюз (ЕС), заявил член объединения Йово Бакич в интервью черногорской газете Vijesti.

Каждый получит возможность высказать точку зрения и привести доводы за или против вступления Сербии в ЕС. После чего решение примут на референдуме. Как решит народ, так и будет. Настоящая сложность возникнет по вопросу Косова и Метохии. Хотя ЕС оказывает на нас давление, требуя признать независимость Косова и Метохии, мы пойти на это не можем. Из-за этого закрытие 35-й главы переговоров о вступлении в ЕС может оказаться невыполнимым для Сербии приводит газета слова Бакича

Внеочередные выборы в скупщину Сербии прошли 25 октября. По предварительным итогам голосования, "Студенческий список" может получить 141 место, а "Объединенная Сербия" бывшего президента Александра Вучича - 103 места в скупщине.

Для формирования правительства достаточно иметь поддержку 126 депутатов.