Косачев посоветовал россиянам отказаться от поездок в Европу Косачев назвал поездки в Европу небезопасными даже для простых туристов

Москва22 окт Вести.В настоящее время поездки в Европу небезопасны для россиян. Рискуют даже те туристы, которые далеки от политики, заявил зампред Совета Федерации Константин Косачев.

По его словам, путешественники могут оказаться заложниками нынешних межгосударственных отношений. Существуют риски того, что они могут быть задержаны в странах Европы и это впоследствии может быть использовано странами ЕС в переговорах с Москвой.

В части, касающейся условий для поездок в Европу для граждан России сейчас, в нынешнее время, - я бы самым убедительным образом отсоветовал бы это делать… Люди, совершенно не имеющие ни малейшего отношения даже к политике, к экономике, приезжающие в качестве туристов, подвергают себя очевидному риску сказал сенатор в интервью ТАСС

Он порекомендовал соотечественникам не проверять "методом проб и ошибок", что может произойти с ними в ходе поездок в европейские страны. Деловые проекты с партнерами из ЕС он посоветовал развивать в дистанционном формате.

При этом парламентарий указал, что Россия границы не закрывает, но гражданам следует тщательно анализировать ситуацию перед поездками. Он также отметил, что в мире существует множество интересных мест, помимо стран Запада. Не менее увлекательным может быть отдых и на родных просторах.

Ранее посольство России в Саудовской Аравии порекомендовало россиянам не планировать поездки в королевство, пока не стабилизируется авиасообщение.