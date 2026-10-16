Караганов заявил, что российским туристам не нужно запрещать поездки в Европу

Караганов заявил, что российским туристам не нужно запрещать отдыхать в Европе Караганов заявил, что российским туристам не нужно запрещать поездки в Европу

Москва16 окт Вести.Российским туристам не нужно запрещать поездки в Европу, считает научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почетный председатель президиума СВОП Сергей Караганов. Об этом он рассказал ИС "Вести".

Запрещать не нужно. Но я бы предложил нашим молодым людям поехать в великую персидскую, великую китайскую цивилизацию, ... турецкую цивилизацию, конечно, не закрываясь от европейской сказал Караганов

Ранее газета Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщила, что Евросоюз (ЕС) обсуждает дальнейшее ужесточение визовых ограничений для российских туристов, а также новые ограничения на передвижение российских дипломатов.