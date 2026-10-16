Москва16 октВести.России нужно отгородиться от Европы "санитарным кордоном". Такое мнение в комментарии ИС "Вести" выразил научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) Сергей Караганов.
При этом он допустил торговлю со странами Евросоюза (ЕС).
Договариваться не нужно, нужно с ней сотрудничать, торговать, но отгородиться от нее санитарным кордоном. Оттуда идет только вредсчитает Караганов
Ранее в сентябре российский президент Владимир Путин заявил, что Россия готова к сотрудничеству с европейскими соседями.