Караганов призвал отгородиться от стран ЕС "санитарным кордоном" Эксперт НИУ ВШЭ Караганов призвал отгородиться от Европы "санитарным кордоном"

Москва16 окт Вести.России нужно отгородиться от Европы "санитарным кордоном". Такое мнение в комментарии ИС "Вести" выразил научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) Сергей Караганов.

При этом он допустил торговлю со странами Евросоюза (ЕС).

Договариваться не нужно, нужно с ней сотрудничать, торговать, но отгородиться от нее санитарным кордоном. Оттуда идет только вред считает Караганов

Ранее в сентябре российский президент Владимир Путин заявил, что Россия готова к сотрудничеству с европейскими соседями.