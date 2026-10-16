Караганов заявил, что считать себя европейцем сейчас – это "постыдно и глупо" Караганов заявил, что считать себя европейцем сейчас "постыдно и глупо"

Москва16 окт Вести.Россия – самостоятельная евразийская цивилизация. Быть европейцами для РФ сейчас глупо и постыдно. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почетный председатель президиума СВОП Сергей Караганов.

По его словам, Европа почти два века лишь негативно влияет на Россию.

Мы уже, в принципе, объявили себя самостоятельной евразийской цивилизацией русской. Просто нужно до конца это понять. Это очень полезно, потому что Европа уже лет 150 тому назад начала приносить нам главным образом негативные влияние. Так вот, давайте просто сейчас поймем, что мы, конечно же, русские, мы – евразийцы, мы – великий, многонациональный, многокультурный, уникальный, культурно открытый народ. Мы не будем отказываться от наших европейских корней, но быть европейцем сейчас глупо и постыдно сказал Караганов

Также Караганов отметил, что в Сибире на сегодняшний момент перспективнее жить, чем в Европе.