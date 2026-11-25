Джабаров заявил, что Европа увядает и теряет прежние позиции Джабаров: Европа увядает, и кормить ее никто не хочет

Москва25 ноя Вести.Европа становится увядающим континентом, и ни одна страна мира больше не готова обеспечивать ей прежний уровень благополучия за свой счет. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Владимир Джабаров.

По его словам, действия западных стран выглядят лицемерно: на фоне переговоров они вводят новые пакеты санкций, что, как отметил сенатор, не способствует доверию. Джабаров подчеркнул, что, несмотря на заявленный отказ от российских энергоносителей, западные страны продолжают их закупать – через посредников, подставные компании и третьи государства.

К сожалению, Европа – увядающий континент... Очень жаль, потому что очень много полезного, хорошего было сделано в Европе. Но жить, как они жили, за счет своих колоний, за счет бывших колоний дальше невозможно. Ни одна страна мира не готова теперь кормить Европу отметил сенатор

В Европу по-прежнему поступают российский сжиженный газ, нефть и нефтепродукты, отметил Джабаров. По его мнению, если европейские страны действительно намерены полностью изолировать РФ, им стоит попробовать жить без российских ресурсов.

Ранее о глубинной деградации Европы заявил режиссер Никита Михалков.