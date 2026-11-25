Москва25 ноя Вести.Украина обессилела, а российские войска продолжают двигаться вперед. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Владимир Джабаров.

Потому что Украина практически уже обессилела, и наше наступление только продолжается. Я думаю, что в ближайшее время, надеюсь на это очень сильно, мы получим очень серьезные результаты на поле боя сказал он

Джабаров также выразил надежду на то, что эти результаты заставят европейцев прекратить заниматься болтовней и начать лояльнее относиться к проведению переговоров по украинскому урегулированию.

Извините, когда соберутся 25 советников и будут говорить об одном и том же, поддерживая единственную сторону конфликта – Украину, – мы понимаем, что от таких переговоров толку никакого не будет подчеркнул собеседник ИС "Вести"

Ранее журналист ИС "Вести" Александр Хабаров отмечал, что Европа пытается навязать свою повестку на переговорах по Украине, еще не став их участником.