Москва11 ноя Вести.Тяжелое положение на поле боя вынудило украинцев пойти на переговоры в Абу-Даби, заявил ИС "Вести" председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Владимир Джабаров.

Российская армия успешно наступает. Может быть, не так быстро, как нам бы хотелось, но мы понимаем, что мы боремся с серьезным противником, которого обеспечивает вооружениями вся Европа. Нам наши шаги достаются с трудностью, но мы их преодолеваем и уверенно идем вперед. Мы не сбавляем своих усилий, продолжаем работать по тем целям, которые являются стратегически важными в борьбе с вооруженными силами Украины. Думаю, именно тяжелое положение вынудило украинцев пойти на эти переговоры сказал сенатор

Потому, продолжил он, украинская сторона рассчитывает привлечь Европу.

Они понимают, что им сейчас очень трудно, но они надеются еще раз вставить в переговоры европейцев, которые сидят в предбаннике отеля в Абу-Даби и пытаются как-то повлиять на переговоры либо стать участниками этих переговоров добавил политик

Сегодня в ОАЭ начался второй день трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной. Накануне встреча продлилась 4,5 часа. Делегацию РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский, украинскую переговорную группу - руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров.