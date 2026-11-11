Джабаров: Киев стремится сорвать переговоры в ОАЭ новыми ударами Джабаров: Киев ударами по регионам РФ стремится повлиять на переговоры в ОАЭ

Москва11 ноя Вести.Украина стремится повлиять на переговоры в Абу-Даби ударами по регионам РФ, заявил ИС "Вести" председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Владимир Джабаров.

Сегодня ночью был нанесен массированный удар украинскими беспилотниками по ряду гражданских объектов РФ. Причем по объектам, не имеющим никакого военного значения, специально для того, чтобы нанести какие-то разрушения, вызвать пожары, чтобы были человеческие жертвы. Для чего это делается? Я думаю, исключительно с одной целью — вывести из себя нашу делегацию, вывести Россию, прервать переговоры сказал сенатор

По его мнению, Украина менее всех участников заинтересована в позитивном разрешении конфликта.

Она не самостоятельный игрок на политической арене. Она выполняет то, что твердит им Запад, который в общем-то, маниакально желает России стратегического поражения. И я думаю, что эта попытка нанести удар прямо в ночь переговоров накануне второго дня связана с тем, чтобы спровоцировать недовольство нашей страны подчеркнул политик

Ранее сообщалось, что делегация РФ во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским прибыла на место проведения второго этапа трехсторонних переговоров с представителями Украины и США.