Москва10 ноя Вести.Европейские лидеры всячески стараются попасть на трехстороннюю встречу в Абу-Даби, опасаясь, что Украина может начать отстаивать свои собственные интересы в ходе переговоров. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по просвещению Николай Стариков.

По его словам, Европа активно препятствуют мирному процессу, стремясь продлить военный конфликт

Любые предложения, которые сейчас выдвигают европейские лидеры направлены на торпедирование переговоров. Больше всего они боятся, как бы украинская делегация не заговорила об интересах Украины. Поэтому они хотят присутствовать на переговорах, хотя их никто не звал. Потому что они больше всего боятся, чтобы Зеленский вдруг не сказал что-нибудь такое, что выходит за рамки интересов Европы. Но может как-то близко быть к интересам той страны, которой Зеленский уже незаконно управляет. В целом мы наблюдаем такое раздвоение политического паноптикума Запада. С одной стороны, одна часть отошла чуть-чуть в сторону, ну хотя бы на словах и говорит: "Мы посредники". Другая часть делает все, чтобы это посредничество провалилось, и чтобы боевые действия продолжались. То есть все, что они делают, направлено на пролонгирование военного конфликта заявил Стариков

Переговоры в Абу-Даби состоятся 10-11 ноября. Делегации России и Украины встретятся при посредничестве США для обсуждения мирного урегулирования конфликта. Как сообщалось ранее, в состав возглавляемой Мединским российской делегации войдут заместители министра иностранных дел России Сергей Рябков и Михаил Галузин, а также замначальника Генштаба Игорь Костюков, и замначальника главного оперативного управления Генштаба Юрий Жигарловский.