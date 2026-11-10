Эксперт Райниш: европейцы хотят попасть на переговоры в ОАЭ, загнав себя в угол

Австрийский политолог раскрыл, зачем Европа хочет попасть на переговоры в ОАЭ Эксперт Райниш: европейцы хотят попасть на переговоры в ОАЭ, загнав себя в угол

Москва10 ноя Вести.Европейские страны пытаются поучаствовать в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, которые пройдут в Абу-Даби, потому что понимают, что сами загнали себя в тупик. Таким мнением поделился австрийский политолог, историк и журналист Дитер Райниш.

В беседе с ТАСС он отметил, что изначально Европа сама изолировалась от участия в переговорах по Украине.

Думаю, у европейцев больше нет достаточного влияния, чтобы пробраться на вечеринку, на которую их не приглашали. … Главная проблема заключается в том, что Европа сама загнала себя в угол. Она знает об этом, но не знает, как выбраться сказал эксперт

По его словам, Европа остается за пределами ключевых переговорных форматов, что говорит об утрате европейцами прежнего международного статуса.

Российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским накануне приземлилась в ОАЭ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что трехсторонние переговоры в Абу-Даби будут посвящены согласованию принципов решения конфликта на Украине.