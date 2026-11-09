МИД РФ: на переговорах в Абу-Даби будут обсуждаться принципы решения конфликта

Лавров: переговоры в Абу-Даби посвящены согласованию принципов решения конфликта МИД РФ: на переговорах в Абу-Даби будут обсуждаться принципы решения конфликта

Москва9 ноя Вести.Трехсторонние переговоры в Абу-Даби будут посвящены согласованию принципов решения конфликта на Украине. Об этом заявил журналистам глава МИД России Сергей Лавров.

Понимание, которое все разделяют, заключается в том, что переговоры посвящены согласованию тех принципов, которые будут одобрены в завершении переговоров по полноценному урегулированию. И участие еще одного моего заместителя, кроме Михаила Галузина, участие Сергея Рябкова, который курирует вопросы Северной Атлантики, вопросы контроля над вооружениями в самом широком плане и который, кстати, значительную часть своей карьеры провел по проблематике ОБСЕ, оно вполне естественно сказал Лавров

Также министр отметил, что Россия приветствует инициативу американской стороны по вопросам коллективной безопасности, которые будут в повестке переговоров.

То, что нынешние переговорщики по поручению президента Трампа предложили вынести на первый план повестки дня переговоров по украинскому урегулированию именно вопросы коллективной безопасности, конечно, это можно только приветствовать. сказал глава МИД РФ

10-11 ноября в столице ОАЭ пройдут трехсторонние переговоры по украинскому вопросу, участниками которых станут делегации из России, США и Украины.