Москва9 ноя Вести.Состояние олимпийской чемпионки по синхронному плаванию и сестры певицы Нюши Марии Шурочкиной ухудшилось до тяжелой степени из-за угрозы жизни. Об этом сообщает Mash на спорте.

Ранее сообщалось, что пожар в московской квартире спортсменки начался, когда она заправляла биокамин. На Марии вспыхнула одежда. Ее госпитализировали с сильными ожогами 1-й и 2-й степени.

Как отмечает канал, площадь ожогов увеличилась до 32% тела. Врачи переквалифицировали состояние синхронистки со среднего на тяжелое.

У спортсменки нет кожи на голове, шее, груди, животе, руках и кистях. Поэтому в этих местах нарушено кровообращение, из-за чего отмирают клетки и начинается некроз тканей. Состояние Шурочкиной ухудшилось до тяжелой степени, так как есть угроза жизни из-за риска шока, обезвоживания и инфекций говорится в сообщении канала

Марию Шурочкину, предварительно, ожидают несколько операций.