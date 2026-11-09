Москва9 ноя Вести.Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина получили серьезные ожоги 1-й и 2-й степени, когда заправляла биокамин в своей квартире в Москве. Об этом сообщает Mash на спорте.

Пожар произошел в четырехкомнатной квартире на 17 этаже в ЖК "Свой" на улице Багрицкого.

Все произошло, когда она заправляла биокамин … На спортсменке вспыхнула одежда отмечается в сообщении

Сестру певицы Нюши госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Мария Шурочкина — российская синхронистка, двукратная олимпийская чемпионка, 11-кратная чемпионка мира, заслуженный мастер спорта России.