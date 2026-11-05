В Башкирии из-за зарядного устройства произошел пожар — пострадала женщина Жительница Башкирии пострадала на пожаре, вспыхнувшем из-за зарядки

Москва5 ноя Вести.В Башкирии из-за зарядного устройства произошел пожар в квартире дома, в результате пострадала женщина, еще 16 человек были эвакуированы спасателями. Об этом сообщило региональное МЧС России.

Инцидент произошел 3 ноября в квартире на 3-м этаже жилого дома в пгт Чишмы, ул. Кирова, 7.

Пожар заметила соседка. Почувствовав резкий запах … , увидела, что с балкона соседней квартиры идет дым. Она сразу же позвонила в пожарную охрану по номеру "101" говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

К месту вызова незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения МЧС России. Они эвакуировали 16 человек из задымленного подъезда.

Женщина, находившаяся в момент возгорания в квартире, получила отравление продуктами горения и была передана бригаде скорой медицинской помощи добавили в МЧС

Предварительная причина пожара — аварийный режим работы зарядного устройства мобильного телефона. Устанавливаются все детали.