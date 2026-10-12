Москва12 октВести.Пожарные эвакуировали 75-летнюю женщину из горящей однокомнатной квартиры в Октябрьском, сообщили в ГУ МЧС России по Республике Башкортостан.
ЧП произошло в понедельник, 12 октября, в девятиэтажном здании, расположенном в 35 микрорайоне города.
Огнеборцы эвакуировали из зоны воздействия опасных факторов пожара пожилую женщину и передали ее медикамговорится в заявлении ведомства в MAX
Через некоторое время медики скорой помощи констатировали смерть пенсионерки.
Кроме того, из дома самостоятельно эвакуировались 20 человек – 17 взрослых и трое детей.
В настоящее время пожар потушен, на месте работает следственно-оперативная группа.