Умерла 75-летняя женщина, которую вынесли из горящей квартиры в Башкирии

В Башкирии из горящей квартиры вынесли пенсионерку, спасти женщину не удалось Умерла 75-летняя женщина, которую вынесли из горящей квартиры в Башкирии

Москва12 окт Вести.Пожарные эвакуировали 75-летнюю женщину из горящей однокомнатной квартиры в Октябрьском, сообщили в ГУ МЧС России по Республике Башкортостан.

ЧП произошло в понедельник, 12 октября, в девятиэтажном здании, расположенном в 35 микрорайоне города.

Огнеборцы эвакуировали из зоны воздействия опасных факторов пожара пожилую женщину и передали ее медикам говорится в заявлении ведомства в MAX

Через некоторое время медики скорой помощи констатировали смерть пенсионерки.

Кроме того, из дома самостоятельно эвакуировались 20 человек – 17 взрослых и трое детей.

В настоящее время пожар потушен, на месте работает следственно-оперативная группа.