Пожилая женщина погибла при пожаре в частном доме в КБР, организована проверка

Пожилая женщина погибла при пожаре в частном доме в КБР Пожилая женщина погибла при пожаре в частном доме в КБР, организована проверка

Москва22 окт Вести.Пожилая женщина погибла при пожаре в частном доме в городе Майском в КБР, по факту произошедшего организована доследственная проверка. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

По данным МЧС по Кабардино-Балкарской Республике, огонь вспыхнул 22 октября около 13.00 мск в доме на улице Гоголя. Горение было ликвидировано на 40 кв. м, а на месте происшествия обнаружено тело 73-летней женщины.

Организовано проведение доследственной проверки говорится в сообщении, опубликованном в канале СК в мессенджере МАХ

Устанавливаются все детали происшествия, назначено проведение судебно-медицинского исследования тела.