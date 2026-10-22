Москва22 октВести.Пожилая женщина погибла при пожаре в частном доме в городе Майском в КБР, по факту произошедшего организована доследственная проверка. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).
По данным МЧС по Кабардино-Балкарской Республике, огонь вспыхнул 22 октября около 13.00 мск в доме на улице Гоголя. Горение было ликвидировано на 40 кв. м, а на месте происшествия обнаружено тело 73-летней женщины.
Организовано проведение доследственной проверкиговорится в сообщении, опубликованном в канале СК в мессенджере МАХ
Устанавливаются все детали происшествия, назначено проведение судебно-медицинского исследования тела.