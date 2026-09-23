Состояние пострадавшей на пожаре в Стерлитамаке оценивается как крайне тяжелое

Врачи борются за жизнь пострадавшей на пожаре в ТСК "Солнечный" в Стерлитамаке Состояние пострадавшей на пожаре в Стерлитамаке оценивается как крайне тяжелое

Москва23 сен Вести.Состояние женщины, пострадавшей в результате пожара в здании торгово-сервисного комплекса "Солнечный" в Стерлитамаке, оценивается как крайне тяжелое. Об этом сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Пациентку доставили в больницу в Уфу с применением санавиации.

Одну из пациенток по линии санитарной авиации доставили в ожоговый центр ГКБ №18. Ее состояние крайне тяжелое написал глава Минздрава в мессенджере МАХ

Он добавил, что четверо пострадавших остаются в горбольнице в Стерлитамаке. Всем оказывается медицинская помощь в полном объеме.

Возгорание в ТСК произошло днем 22 сентября, во вторник. Предварительно, огонь возник из-за короткого замыкания.

В результате погибли четыре человека, в том числе три сестры.

По факту возбуждено уголовное дело. Владельцам здания может грозить реальный срок.