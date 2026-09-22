В Стерлитамаке одну из пострадавших при пожаре ввели в медикаментозную кому

Одна из пострадавших во время пожара в ТЦ в Башкирии введена в кому В Стерлитамаке одну из пострадавших при пожаре ввели в медикаментозную кому

Москва22 сен Вести.Пять человек, пострадавших во время пожара в торгово-сервисном комплексе "Солнечный" в Стерлитамаке, остаются в больнице. Состояние одной женщины тяжелое, ее ввели в медикаментозную кому. Об этом в мессенджере МАХ сообщил глава города Эмиль Шаймарданов.

Одна пострадавшая находится в медикаментозной коме, четверо в состоянии средней степени тяжести. Медицинские работники оказывают помощь в полном объеме, в том числе и психологическую написал глава города

Ранее сообщалось, что в ГКБ № 1 города Стерлитамака находятся три женщины и один подросток.