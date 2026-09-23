Москва23 сенВести.Одного из пострадавших в результате возгорания в здании торгово-сервисного комплекса "Солнечный" в Стерлитамаке доставили санавиацией в Уфу, сообщил глава города Эмиль Шаймарданов, передает ТАСС.
Четыре человека находятся в нашей городской клинической больнице, одного человека вчера с санитарной авиацией перевезли в 18-ю больницу города Уфысказал мэр
ЧП на улице Коммунистической произошло днем 22 сентября, во вторник. В результате погибли четыре человека, пятеро пострадали. Один находится в тяжелом состоянии, остальные - в средней степени тяжести.
Среди погибших – три сестры, которые приехали в ТСК, чтобы выбрать подарок маме на день рождения.
Как заявила ИС "Вести" сотрудница комплекса, сигнализация в здании не работала, а людям пришлось пробираться на воздух через заставленные мебелью коридоры.
Возбуждено уголовное дело, доклад о расследовании представят главе СКР Александру Бастрыкину.