Санавиация доставила одного пострадавшего в ЧП в Стерлитамаке в больницу Уфы

Власти рассказали о состоянии пострадавших на пожаре в Стерлитамаке Санавиация доставила одного пострадавшего в ЧП в Стерлитамаке в больницу Уфы

Москва23 сен Вести.Одного из пострадавших в результате возгорания в здании торгово-сервисного комплекса "Солнечный" в Стерлитамаке доставили санавиацией в Уфу, сообщил глава города Эмиль Шаймарданов, передает ТАСС.

Четыре человека находятся в нашей городской клинической больнице, одного человека вчера с санитарной авиацией перевезли в 18-ю больницу города Уфы сказал мэр

ЧП на улице Коммунистической произошло днем 22 сентября, во вторник. В результате погибли четыре человека, пятеро пострадали. Один находится в тяжелом состоянии, остальные - в средней степени тяжести.

Среди погибших – три сестры, которые приехали в ТСК, чтобы выбрать подарок маме на день рождения.

Как заявила ИС "Вести" сотрудница комплекса, сигнализация в здании не работала, а людям пришлось пробираться на воздух через заставленные мебелью коридоры.

Возбуждено уголовное дело, доклад о расследовании представят главе СКР Александру Бастрыкину.