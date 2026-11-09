Сестра Нюши Мария Шурочкина попала в больницу с серьезными ожогами после пожара

Олимпийская чемпионка Мария Шурочкина госпитализирована с ожогами после пожара Сестра Нюши Мария Шурочкина попала в больницу с серьезными ожогами после пожара

Москва9 ноя Вести.Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина госпитализирована с серьезными ожогами грудной клетки и лица после пожара в квартире в Москве. Об этом сообщает SHOT.

В ЖК "Свой" на улице Багрицкого пламя охватило мебель и личные вещи в четырехкомнатной квартире на 17 этаже.

По словам очевидцев, дым заполонил всю лестничную клетку, было нечем дышать, а с улицы виднелось пламя. Во время эвакуации жильцы услышали крики о помощи и плач. На лестнице они обнаружили олимпийскую чемпионку Марию Шурочкину отмечается в сообщении

Жители вызвали скорую, которая увезла дочь экс-участника группы "Ласковый май" Владимира Шурочкина и мастера спорта по спортивной гимнастике Оксаны Шурочкиной в больницу.

Как уточняет канал, сестра певицы Нюши получила сильные ожоги 1-й и 2-й степени.

Мария Шурочкина — российская синхронистка, двукратная олимпийская чемпионка, 11-кратная чемпионка мира, заслуженный мастер спорта России.