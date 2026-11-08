"Он рисовал стрельбу в школе": одноклассница о виновнике стрельбы в Кракове Одноклассница виновника стрельбы в Кракове рассказала о его странных рисунках

Москва8 ноя Вести.Виновник стрельбы в центре Кракова, 24-летний Михал О., в школьные годы рисовал сцены расправы и нападения. Об этом изданию Interia рассказала бывшая одноклассница убийцы.

Польские издания публикуют больше подробностей о личности мужчины, который убил шесть человек 7 ноября в ходе теракта.

Мы учились в одном классе. Он был очень странным: тихим. Я помню случай, когда мы сидели в классе, а он рисовал повешенных или кого-то, кто входит с пистолетом. Мы спросили его, что это, и он сказал, что это нападение на школу (...) и что это он входит с пистолетом пояснила собеседница издания

Ранее сообщалось, что Михал вместе с отцом регулярно посещал стрелковый клуб. Во время нападения он был ранен сотрудниками полиции. Мужчину задержали и доставили в больницу, его состояние оценивается как тяжелое.