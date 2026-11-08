Установлены личности убитых, найденных в квартире стрелявшего в Кракове Устроивший стрельбу в Кракове убил дома родителей и сестру

Москва8 ноя Вести.24-летний мужчина, устроивший стрельбу в польском Кракове, убил в своем доме родителей и сестру. Об этом говорится в заявлении полиции.

Найденные в квартире тела принадлежат двум женщинам 21 и 52 лет и 53-летнему мужчине.

Вчера в квартире жилого дома в центре города Островец-Свентокшиский полиция обнаружила тела трех человек: 53-летнего мужчины и двух женщин в возрасте 52 лет и 21 года. Это были родители и сестра мужчины, которого задержали в Кракове сообщило ведомство в соцсети X

В субботу, 7 ноября, около 15.00 по местному времени (17.00 мск) неизвестный на автомобиле начал стрелять в прохожих из карабина AR-15 на Главной площади в Кракове. В результате стрельбы погибли не менее шести человек, 15 ранены, 12 из них находятся в тяжелом состоянии. Среди раненых есть россиянка.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что в доме нападавшего обнаружены тела трех человек.