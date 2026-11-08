Москва8 нояВести.Полиция Польши обнаружила тела троих человек в доме мужчины, устроившего стрельбу в Кракове. Об этом сообщил премьер-министр страны Дональд Туск перед началом экстренного совещания.
Только что комендант полиции и министр передали мне информацию, что в доме нападавшего находятся мертвые людисказал Туск
Информация была получена с помощью дрона, пояснил премьер Польши.
Он уточнил, что в доме обнаружены тела двух женщин и одного мужчины. Предположительно, убитые являлись членами семьи стрелка.
Инцидент со стрельбой в Кракове произошел в субботу, 7 ноября. Жертвами стали по меньшей мере шесть человек, 12 пострадавших находятся в критическом состоянии.
Мужчина, устроивший стрельбу, доставлен в один из госпиталей Кракова. Его состояние оценивается как тяжелое.