В доме устроившего стрельбу в Кракове находятся тела еще троих человек

Полиция обнаружила тела трех человек в доме стрелка из Кракова В доме устроившего стрельбу в Кракове находятся тела еще троих человек

Москва8 ноя Вести.Полиция Польши обнаружила тела троих человек в доме мужчины, устроившего стрельбу в Кракове. Об этом сообщил премьер-министр страны Дональд Туск перед началом экстренного совещания.

Только что комендант полиции и министр передали мне информацию, что в доме нападавшего находятся мертвые люди сказал Туск

Информация была получена с помощью дрона, пояснил премьер Польши.

Он уточнил, что в доме обнаружены тела двух женщин и одного мужчины. Предположительно, убитые являлись членами семьи стрелка.

Инцидент со стрельбой в Кракове произошел в субботу, 7 ноября. Жертвами стали по меньшей мере шесть человек, 12 пострадавших находятся в критическом состоянии.

Мужчина, устроивший стрельбу, доставлен в один из госпиталей Кракова. Его состояние оценивается как тяжелое.