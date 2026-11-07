Полиция заявила об увеличении числа жертв стрельбы в Кракове до 6 человек

Число жертв стрельбы в Кракове увеличилось до 6 человек Полиция заявила об увеличении числа жертв стрельбы в Кракове до 6 человек

Москва7 ноя Вести.Количество погибших в результате инцидента со стрельбой в Кракове увеличилось до шести человек. Об этом сообщила местная полиция, пишет TVP.

Изначально была опубликована информация о пяти погибших и более десяти раненых.

В результате стрельбы на Главной рыночной площади Кракова погибли шесть человек говорится в тексте

Ранее в сети было опубликовано видео с места происшествия. Известно, что по горожанам открыл огонь 25-летний гражданин Польши. Он был одет в военную форму и вооружен винтовкой схожей с AR-15.