Полицейские ранили одного из стрелявших в Кракове

Открывший стрельбу по прохожим в Кракове ранен Полицейские ранили одного из стрелявших в Кракове

Москва7 ноя Вести.Сотрудники полиции ранили мужчину, устроившего стрельбу в польском Кракове. Об этом сообщил РИА Новости очевидец.

Собеседник агентства объяснил, что находился рядом в тот момент, когда нападавшего перевязывали на месте происшествия.

Во время задержания он получил ранение… Полицейский на месте подтвердил, что ранение огнестрельное. Его уже увезли сказал он

Очевидец добавил, что мужчина совершил несколько серий выстрелов. Территориально инцидент случился около рыночной площади.

Сначала я услышал три выстрела, потом в другом месте опять началась стрельба. И там, и там есть пострадавшие пояснил он

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск назвал стрельбу в Кракове терактом.