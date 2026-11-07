Стрельба произошла в центре Кракова, два человека погибли, десять ранены

Неизвестный открыл стрельбу по прохожим в центре Кракова Стрельба произошла в центре Кракова, два человека погибли, десять ранены

Москва7 ноя Вести.Неизвестный открыл огонь по людям в районе Главной рыночной площади польского Кракова. Об этом сообщает RMF24.

Два человека погибли и десять получили ранения, в том числе двое полицейских сообщила польская радиостанция

Согласно данным Малопольской пожарной службы, около 15.00 по местному времени неизвестный ехал на автомобиле по улице Славковской в направлении центральной площади города и беспорядочно стрелял по прохожим.

Пожарные призвали жителей и гостей центра Кракова немедленно укрыться в безопасных местах и не приближаться к району происшествия.

Кроме того, сообщается о повреждении одного из магазинов и трамвая общественного транспорта.

На месте происшествия работают экстренные службы, проводится спасательная операция. Непосредственно на площади приземлился вертолет воздушной спасательной службы.