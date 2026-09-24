Москва24 сенВести.В Екатеринбурге росгвардейцы задержали мужчину, открывшего стрельбу по машинам на улице Декабристов. Об этом сообщила Федеральная служба войск нацгвардии РФ.
Очевидцы сообщили полицейским, что мужчина с внешними признаками алкогольного опьянения стреляет из предмета, похожего на оружие, в сторону автомобилей. Однако к приезду росгвардейцов мужчина скрылся.
Очевидцы описали его приметы, после чего сотрудники вневедомственной охраны приступили к поиску. Менее чем через 10 минут на прилегающей территории росгвардейцы обнаружили подходившего под описание 40-летнего местного жителя. При личном досмотре у него был обнаружен предмет, конструктивно схожий с оружием. По данным полиции, им оказался светошумовой револьвер "Бульдог"говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Задержанного доставили в отдел УМВД для дальнейшего разбирательства.