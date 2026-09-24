В Екатеринбурге задержали мужчину, открывшего стрельбу по автомобилям

В Екатеринбурге задержали мужчину, открывшего стрельбу на улице В Екатеринбурге задержали мужчину, открывшего стрельбу по автомобилям

Москва24 сен Вести.В Екатеринбурге росгвардейцы задержали мужчину, открывшего стрельбу по машинам на улице Декабристов. Об этом сообщила Федеральная служба войск нацгвардии РФ.

Очевидцы сообщили полицейским, что мужчина с внешними признаками алкогольного опьянения стреляет из предмета, похожего на оружие, в сторону автомобилей. Однако к приезду росгвардейцов мужчина скрылся.

Очевидцы описали его приметы, после чего сотрудники вневедомственной охраны приступили к поиску. Менее чем через 10 минут на прилегающей территории росгвардейцы обнаружили подходившего под описание 40-летнего местного жителя. При личном досмотре у него был обнаружен предмет, конструктивно схожий с оружием. По данным полиции, им оказался светошумовой револьвер "Бульдог" говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Задержанного доставили в отдел УМВД для дальнейшего разбирательства.