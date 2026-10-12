Москва12 октВести.Вооруженный автоматом и гранатами открыл стрельбу в украинском Кропивницком, также сообщается о серии взрывов. Об этом пишет издание "Страна.ua".
По информации местных пабликов, прозвучало не менее шести взрывов. На момент публикации стрельба и взрывы продолжались около получаса. На место прибыли сотрудники полиции, улица сейчас перекрыта.
Информации о пострадавших и о том, задержан ли мужчина, пока не поступало.
Ранее в Киевской области полицейский выстрелил в ногу водителю, который напал на него с лопатой.